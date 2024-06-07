Снова перенесли. Судебное заседание по банкротству фирмы «ИнтерстройВладимир», которую возглавляет Игорь Другов, постоянно откладывают, жалуются дольщики ЖК «Дуброва Парк-2». Так вышло и на

Снова перенесли. Судебное заседание по банкротству фирмы «ИнтерстройВладимир», которую возглавляет Игорь Другов, постоянно откладывают, жалуются дольщики ЖК «Дуброва Парк-2». Так вышло и на этот раз. Представители министерства строительства и архитектуры подали ходатайство об участии в споре регионального Фонда защиты прав дольщиков. Елена Носова, представитель минстроя Владимирской области Мы просим привлечь к участию в данном деле