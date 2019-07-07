В Донбассе военный ВСУ расстрелял националистов. Об этом СМИ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

В Донбассе военный ВСУ расстрелял националистов. Об этом СМИ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".В результате стрельбы два бойца "Азова" получили ранения, сообщает Газета.ru.Ранее СМИ сообщали, что в Донбассе пьяный командир Вооруженных сил Украины расстрелял солдат.В ЛНР отмечают, что в последнее время морально-психологическое состояние силовиков ухудшилось. Солдаты ВСУ устраивают пьяные разборки и мародерствуют. Участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящие к самоубийствам и дезертирству.В Киеве говорят о таких же проблемах, передает РИА Новости. Так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце 2018 года сообщил, что за все время военных действий в Донбассе небоевые потери силовиков составили 2,7 тысячи человек, в 175 случаях это были отравления наркотиками и алкоголем.