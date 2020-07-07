Сейчас ему оказывается помощь во Владимирской ОКБ

Вечером 6 июля в квартире многоэтажного дома в Вязниках шестилетний ребёнок выпал из окна 8-го этажа. По информации СК РФ по Владимирской области, сейчас ему оказывается помощь во Владимирской ОКБ.Пока мама готовила ужин на кухне, ребёнок был в комнате без присмотра. В какой-то момент он облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мать, обнаружив пропажу сына, подбежала к подоконнику и увидела малыша на земле. Приехавшая по вызову скорая увезла его во Владимирскую ОКБ, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.