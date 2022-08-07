В Муроме 5 августа спасатели достали из воды тело 11-летнего мальчика, который утонул, купаясь в Оке на запрещенном месте рядом с железнодорожном мостом. Издание «Муром24» сообщило, что парень

В Муроме 5 августа спасатели достали из воды тело 11-летнего мальчика, который утонул, купаясь в Оке на запрещенном месте рядом с железнодорожном мостом. Издание «Муром24» сообщило, что парень с другими ребятами купался в месте, где запрещено плавать. В какой-то момент подросток начал тонуть. Друзья сразу же вызвали спасателей, но к их приезду ребенка уже было