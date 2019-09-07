Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги для обогащения урана - отклонение от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но не следует излишне драматизировать ситуацию. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги для обогащения урана — отклонение от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но не следует излишне драматизировать ситуацию. Такое мнение высказал через "Твиттер" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Новые научно-исследовательские работы Тегерана обратимы и остаются под контролем МАГАТЭ, отметил российский постпред, а никакой угрозы распространения нет — лишь сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД.Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги не следует излишне драматизировать. Да, это ещё одно отклонение от СВПД, но все остаётся под контролем МАГАТЭ. Никакой угрозы распространения. Только ещё один сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) September 7, 2019Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли в Париже заявил, что не удивлен заявлениям Ирана о сокращении его обязательств по СВПД. Иранцы, по его мнению, собираются добиваться того, что всегда намеревались сделать.Флоранс Парли призвала Иран соблюдать условия СВПД, отметив: Париж продолжит добиваться этого, используя все дипломатические усилия Франции, передает "Интерфакс".Британский МИД разочарован объявлением Ирана о запуске дополнительных центрифуг, передает РИА Новости. По заявлению ведомства, этот шаг Ирана в сторону от обязательств в соответствии с ядерной сделкой особенно разочаровывает в тот момент, когда Лондон вместе со своими европейскими и международными партнерами ведет интенсивную работу с целью снизить градус напряженности с Ираном.