На территории Владимирской области зарегистрировано 7657 случаев заболевания.

Во Владимирской области области за минувшие сутки скончались двое человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией.Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 232 человека.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7657 случаев заболевания.Выздоровели с начала пандемии 6 025 человек,