Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах кражи.В полицию с заявлением обратился 22-летний приезжий молодой человек. Он сообщил, что в одном из игровых спорт-клубов на Тверской улице забыл свой мобильный телефон, а когда вернулся, то гаджета на месте не оказалось.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Малая Дмитровка задержали подозреваемого – 21-летнего приезжего молодого человека. Находясь в игровом клубе, он увидел оставленный без присмотра телефон и похитил его.Сотрудники полиции установили причастность задержанного к другим противоправным деяниям. На Ростовской набережной из подъезда одного из домов он похитил принадлежащий 39-летней женщине велосипед, после чего скрылся. На улице Талалихина злоумышленник похитил из подъезда одного из домов велосипед, принадлежащий 34-летнему москвичу, затем с похищенным скрылся. Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрениюСледствием ОМВД России по Тверскому и Таганскому району, а также району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60