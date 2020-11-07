Злоумышленница от имени мужчины создала на сайте знакомств фейковую страницу с чужой фотографией...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемую в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 33-летней москвички. По словам потерпевшей, зимой прошлого года на одном из сайтов знакомств в сети Интернет она познакомилась с мужчиной. В ходе переписки новый знакомый попросил у женщины деньги в долг якобы на содержание и воспитание ребенка от прошлого брака. Заявительница на протяжении нескольких месяцев переводила на карту последнего денежные средства, ожидая, что он их впоследствии вернет. Позже женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 440 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемую – неработающую 23-летнюю местную жительницу.Установлено, что злоумышленница от имени мужчины создала на сайте знакомств фейковую страницу с чужой фотографией. Познакомившись с потерпевшей, девушка под надуманным предлогом завладела денежными средствами, которыми распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22