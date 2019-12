Стрельбу на авиабазе ВМФ США в Пенсаколе открыл саудовский военный, который проходил там обучение, сообщил губернатор Флориды.

Стрельбу на авиабазе ВМФ США в Пенсаколе открыл саудовский военный, который проходил там обучение, сообщил губернатор Флориды. Мотивы пока не установлены. Погибли трое военнослужащих, а госпитализированы с многочисленными травмами восемь. Самого нападавшего ликвидировали. Он открыл огонь утром, в 07:15 по местному времени. Соболезнования в связи с трагедией выразил семьям погибших президент США Дональд Трамп.A life flight helicopter just pulled out of Baptist Hospital, at least two ambulances have arrived to the emergency room in the past 15 minutes. @weartv pic.twitter.com/WGUUWHqEOD— Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019Это уже второе нападение на американских военных базах за последние два дня, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее в Перл-Харборе моряк убил двоих, после чего покончил с собой.