Сейчас рабочие укрепляют буронабивными сваями берег реки Рпень. Согласно проекту, их забьют порядка 3000 штук. После перекладки инженерных сетей начнётся возведение моста.

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Подрядчик ведёт работы на участке несмотря на праздничные каникулы.Сотрудники «ДСУ №3» к выполнению контракта практически сразу же после его подписания. В первую очередь створ будущей трассы расчистили от деревьев, кустарников, частных земельных участков и незаконно выросших здесь гаражей. Последних оказалось около 500.Сейчас рабочие укрепляют буронабивными сваями берег реки Рпень. Согласно проекту, их забьют порядка 3000 штук. После перекладки инженерных сетей начнётся возведение моста.Напомним, что общая стоимость реализации проекта по строительству дублёра Добросельской составит более 2 млрд рублей.