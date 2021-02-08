Чтобы не терять времени, Артем Рохлин и Дмитрий Кутузов положили мальчика в патрульный автомобиль и самостоятельно оказали первую помощь...

В Межмуниципальный отдел МВД России «Коммунарский» поступила информация о пожаре в поселке Мосрентген. К горящему многоквартирному дому незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции в составе Артема Рохлина и Дмитрия Кутузова.Полицейские приняли необходимые меры по ограничению доступа людей в горящий дом и оказали помощь в эвакуации жильцов. Среди потерпевших был ребёнок, находившийся в бессознательном состоянии, которого сотрудники МЧС России вынесли из задымленного подъезда. Чтобы не терять времени, Артем Рохлин и Дмитрий Кутузов положили его в патрульный автомобиль и самостоятельно оказали первую помощь. Когда пострадавший мальчик начал подавать признаки жизни, полицейские передали его медицинским работникам.«Времени на раздумье не было, так как ребенок находился в тяжелом состоянии. В учебном центре нас обучали медицинской помощи, и эти знания пришлось применить на практике», – рассказал Дмитрий Кутузов.В настоящее время спасенный 9-летний ребенок находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.