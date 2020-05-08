Продовольственная инфляция в России в апреле в сравнении к предыдущему месяцу выросла до 1,7%, тогда как в марте было 0,96% к предыдущему месяцу, сообщил Росстат. Так быстро цены в апреле не росли с 2008 года.

Продовольственная инфляция в России в апреле в сравнении к предыдущему месяцу выросла до 1,7%, тогда как в марте было 0,96% к предыдущему месяцу, сообщил Росстат. Так быстро цены в апреле не росли с 2008 года.В годовом выражении – к соответствующему месяцу прошлого года – рост цен на продовольственные товары ускорился до 3,5% с 2,2% в марте.Подорожание продуктов в апреле стало самым высоким с апреля 2008 года (2,2%), когда начался мировой кризис, согласно статданным. В кризисном апреле 2014 года продукты подорожали меньше – всего на 1,3%.Ассоциация компаний розничной торговли объяснила апрельский рост цен на продукты мартовским ажиотажным спросом, ослаблением рубля и логистическими изменениями.