Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин ответил согласием на его предложение отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19.

Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин ответил согласием на его предложение отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19.Трамп отметил, что Россия пострадала от эпидемии "так же, как и другие", и что США помогают многим странам. Он также предложил направить в РФ партию медицинского оборудования, передает РИА Новости. Путин и Трамп положительно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.Ранее, в конце марта, Россия по собственной инициативе посылала Штатам медоборудование и аппараты ИВЛ.Переговоры Путина и Трампа прошли 7 мая. Кроме борьбы с эпидемией, президенты России и США обсудили положение на мировом рынке нефти, а также обменялись поздравлениями в преддверии 75-летия Победы над фашизмом.