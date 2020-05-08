В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс Израиля. Самолет доставил из Тель-Авива 128 российских граждан. 79 человек останутся в Ростове, остальных доставят в Екатеринбург. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР со ссылкой на представителей аэропорта Платов.

В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс Израиля. Самолет доставил из Тель-Авива 128 россиян. 79 человек останутся в Ростове, остальных доставят в Екатеринбург. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на представителей аэропорта Платов.Напомни, на 14 мая запланировано отправление российских граждан из Индии. Кроме того, в воздушной гавани Ростова уже приняли спецрейсы из Турции и Таиланда. При этом шести пассажирам, прибывшим из Пхукета, был поставлен диагноз COVID-19. Об рассказал глава Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.