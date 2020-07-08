Российский кабинет министров утвердил особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний.

Российский кабинет министров утвердил особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний, передает "Интерфакс".Теперь заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. При этом к лечению больных будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение.Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы могут выдаваться в электронной форме.Как отметили в пресс-службе правительства, алгоритм действий успешно отработан во время пандемии коронавируса, доказав свою эффективность.