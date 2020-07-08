Правительство России законодательно утвердило право авиакомпаний выдавать клиентам ваучеры за отмененные рейсы.

Правительство России законодательно утвердило право авиакомпаний выдавать клиентам ваучеры за отмененные рейсы.В постановлении говорится, что в случае чрезвычайной ситуации перевозчики имеют возможность в одностороннем порядке изменить условия договора. А именно: дату и время перелета, вместо прямого маршрута предоставить маршрут с пересадкой или изменить пункт назначения.Положение применяется к договорам, заключенным в период распространения коронавируса. Такая мера необходима для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний, говорится в пояснительной записке к документу. Если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления рейса, ему вернут деньги.Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, однако спрос на них упал до минимума. Из-за отсутствия выручки авиакомпании начали предлагать пассажирам ваучеры вместо денег, сообщает телеканал "Россия 24".