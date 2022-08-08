Команда муромского пожарно-спасательного отряда заняла первое место на соревнованиях по...

Команда муромского пожарно-спасательного отряда заняла первое место на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Они прошли на стадионе "Прометей" в Загородном парке Владимира.Участие в турнире приняли восемь команд от районных ПСО, специализированной части Главного управления и 66-ого спецподразделения Федеральной пожарной службы МЧС. Бойцы прошли традиционные испытания – «Штурмовая лестница», «Выдвижная трехколенная лестница» и «Боевое развертывание». Пожарные продемонстрировали отличную подготовку и отточенный навык работы с вооружением. Это первые соревнования памяти ветерана Михаила Зверева. Полковник в отставке, бывший начальник противопожарной аварийно-спасательной службы УВД области ушел из жизни в начале весны.Сергей Беляков, главный судья соревнований:– В бытность его руководства был построен вот этот стадион, на котором мы сейчас находимся, вот эта учебная башня и спортивный манеж на Гастелло 15. Его трудами, инициативами все это было возведено. И сейчас после ухода Михаила Ивановича Совет ветеранов выдвинул инициативу учредить памяти его соревнования, которые, я надеюсь, будут ежегодными и традиционными.Руслан Блинов, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:– Михаил Иванович занимал активную позицию в ветеранской организации Главного управления. Во всех мероприятиях общественных, боевой подготовки, он принимал самое активное участие до конца своих дней, поэтому для личного состава также приятнов плане личного воспитания увековечить память об этом человеке.