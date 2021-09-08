Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили с банковского счета потерпевшей свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом. Они звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Валерьевну перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ольга Валерьевна сердечно поблагодарила полицейских за поддержку: «Я поняла, что в полиции работают высокие профессионалы. Это очень приятно. Надеюсь, что задержание этих людей спасет других жителей нашей страны от подобных случаев».Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео 1Скачать видео 2Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк