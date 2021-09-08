Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Сотрудниками Московского уголовного розыска установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.
Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили с банковского счета потерпевшей свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом. Они звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Валерьевну перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.
В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ольга Валерьевна сердечно поблагодарила полицейских за поддержку: «Я поняла, что в полиции работают высокие профессионалы. Это очень приятно. Надеюсь, что задержание этих людей спасет других жителей нашей страны от подобных случаев».
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк