Установлено, что в ходе конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту множественные колото-резаные ранения предметом, похожим на нож...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о том, что его 34-летнему знакомому нанесли ножевые ранения в ресторане на Рязанском проспекте, где они вместе отдыхали.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что конфликт произошел на почве давней межличностной неприязни. В помещении входного тамбура ресторана к потерпевшему подошел ранее знакомый мужчина и после выяснения отношений нанес ему множественные колото-резаные ранения предметом, похожим на нож.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18