Демонтированную с площади Свободы ромашку перенесут в другое место.

В Гусь-Хрустальном установили новый арт-объект. Ромашку сменил главный символ города. Светодиоидный цветок вызывал недоумение и возмущения у горожан. И вот, 7 декабря на территории у пересечения улиц Интернациональной и Калинина появилась фигура гуся с подсветкой.«Исторический момент. Прощай, цветок! Да здравствует Гусь!», - написал в соцсетях главный редактор местной газеты «Афиша» Дмитрий Сахаров.Между тем, демонтированную с площади Свободы инсталляцию перенесут в другое место.