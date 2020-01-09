В России создадут собственную вакцину от бактериального менингита. Об этом сообщает газета Известия. Отечественного препарата против гемофильной палочки, которая как раз и вызывает менингит у детей, ранее не было.

В России создадут собственную вакцину от бактериального менингита. Об этом сообщает газета "Известия". Отечественного препарата против гемофильной палочки, которая как раз и вызывает менингит у детей, ранее не было.Эти бактерии также влияют на развитие отита, пневмонии, бронхита, а иногда поражают суставы и сердце, передает телеканал "Россия 24".Ученые из Института органической химии РАН разрабатывают вакцину, которая, по их словам, будет дешевле и эффективнее западных аналогов. Включить новую вакцину в Национальный календарь профилактических прививок Министерство здравоохранения собирается уже в этом году. А в будущем ученые из ИОХ планируют разработать аналогичный препарат и для взрослых.