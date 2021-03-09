Сегодня уже вторник, который в народе называют Заигрыш. В старину это был день гуляний, игр и забав.

Сегодня уже вторник, который в народе называют "Заигрыш". В старину это был день гуляний, игр и забав.С утра начиналось веселье, катались на санях, ледяных горках, каруселях. Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет год бедно и безрадостно. Звали родных и знакомых на блины. Ряженые ходили по дворам, собирали со всей деревни старые веники и лапти; носили соломенный сноп, который по мере хождения от двора к двору "наряжался", сообщаетКак это делали в Судогодском районе нам покажут участники Образцового фольклорного театра