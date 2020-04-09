Foxconn — крупнейший сборщик айфонов и другой электроники — наладит выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) - один из крупнейших производителей-подрядчиков, занимающийся сборкой электроники для Apple, Sony, Microsoft, Dell и других партнеров, - наладит выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. Производство оборудования, которое может помочь при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, будет запущено на фабрике в Висконсине (США).Об этом сообщил Омар Ишрак, глава компании Medtronic - одного из крупнейших производителей медицинской техники. По его словам, сделка со сборщиком айфонов была заключена после того, как Medtronic выложила в открытый доступ документацию на проектирование приборов ИВЛ, чтобы помочь решить проблему нехватки этих устройств из-за пандемии COVID-19."Это вызвало огромный отклик - мы получили более 70 000 скачиваний, в том числе со стороны ряда крупных игроков, - сказал Ишрак. - Среди них была и Foxconn". Как ожидается, производство ИВЛ-аппаратов будет запущено в ближайшие 4-6 недель, сообщает Business Insider.Foxconn уже переключала свои мощности на производство оборудования для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Например, в феврале фирма приспособила одну из своих китайских фабрик для производства медицинских масок.Ранее о готовности производить медоборудование заявили Tesla, Ford и General Motors. В конце марта за создание "принципиально нового" ИВЛ-аппарата взялась британская Dyson.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применение аппаратов для искусственной вентиляции легких при лечении инфицированных коронавирусом пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови). ИВЛ-приборы помогают дышать людям, у которых после заражения может развиться пневмония, и дают больше времени на лечение.