Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, находящийся в настоящий момент на самоизоляции, обнадежил своих подписчиков в Instagram перспективами борьбы с коронавирусом. По мнению наставника национальной команды, наша страна справится с COVID-19 благодаря советской закалке.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, находящийся в настоящий момент на самоизоляции, обнадежил своих подписчиков в Instagram перспективами борьбы с коронавирусом. По мнению наставника национальной команды, наша страна справится с COVID-19 благодаря советской закалке."Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза", – написал Черчесов на личной странице в Instagram. Ранее главный тренер сборной России рассказал, как поддерживает физическую форму в условиях карантина, опубликовав свою фотографию на беговой дорожке.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 8 Апр 2020 в 8:10 PDTНапомним, что Черчесов возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.