Певица Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии, но у нее имеются некоторые сложности. Об этом рассказал актер, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Певица Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии, но у нее имеются некоторые сложности. Об этом рассказал актер, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.По словам депутата, состояние артистки находится на том же, стабильном уровне. У нее выявлена двусторонняя пневмония, что само по себе является сложным. Герасимов отметил, что у Бабкиной не подтвержден коронавирус. Врачи внимательно относятся к пациентке, сообщает РИА Новости.Ранее Евгений Герасимов рассказал, что искусственная кома, в которой пребывает артистка, является технической вещью.В 2014 году Надежба Бабкина участвовала в выборах в Мосгордуму. В качестве депутата она добилась открытия детских музыкальных студий в школах своего округа.Изначально в СМИ появилась информация о том, что Бабкину госпитализировали с коронавирусом. Впоследствии это не подтвердилось. В настоящее время артистка находится в состоянии искусственной комы.Накануне в студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" приглашенные гости обсудили ситуацию вокруг Надежды Бабкиной.