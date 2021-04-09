Вместо того, чтобы предоставлять гостиничные услуги, подозреваемая пригласила приезжих женщин для оказания ими услуг интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники 9 отделения ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в организации занятия проституцией.В органы внутренних дел поступила информация о том, что на Братиславской улице в помещении, оборудованном под гостиницу, оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 39-летнюю приезжую. Установлено, что злоумышленница выполняла функцию администратора в нежилом помещении, оборудованном вывеской «Гостиница», в котором располагалось пять комнат. Однако вместо того, чтобы предоставлять гостиничные услуги, подозреваемая пригласила приезжих женщин для оказания ими услуг интимного характера за денежное вознаграждение. При задержании у злоумышленницы изъято несколько мобильных телефонов, документация и иные предметы, приобщенные к материалам уголовного дела.Отделом дознания УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В данном помещении оперативники также задержали двух девушек в возрасте 21 и 25 лет. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18