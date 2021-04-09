Сотрудник полиции побеседовала с присутствующими на тему социальных последствий употребления запрещенных средств и веществ...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно со специалистами МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы провели мероприятие антинаркотической направленности для учащихся и администрации ГБОУ г. Москвы СОШ № 1159В начале встречи, в которой приняли участие 70 человек, перед присутствующими выступил сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Мария Охтерлоне и рассказала учащимся и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснила подробно такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта» и «незаконная перевозка». Особое внимание она уделила административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств и психотропных веществ.Затем сотрудник полиции побеседовала с присутствующими на тему социальных последствий употребления запрещенных средств и веществ, способах защиты от манипуляции со стороны наркодилеров.Далее психиатр – нарколог Сергей Долгий рассказал о психологических особенностях личности и её деформации после употребления наркотиков.В завершении встречи Мария Охтерлоне довела до педагогов и учеников номер единого телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, на который можно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.УНК ГУ МВД России по г. Москве