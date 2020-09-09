Звонивший попросил пожилую женщину передать деньги через мужчину, который подъедет на такси к ее дому...

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району установили подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В мае текущего года в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 81-летняя пенсионерка, проживающая на улице Чичерина.Потерпевшая рассказала, что ей на городской телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее внук попал в беду и ему срочно нужна некоторая сумма денег. Звонивший попросил передать деньги через мужчину, который подъедет на такси к ее дому. По приезду незнакомца пенсионерка отдала ему 40 тысяч рублей. Вскоре заявительница связалась со своим родственником и, убедившись, что с ним все в порядке, поняла, что ее обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, ранее задержанный за мошенничество и отбывающий наказание в исправительной колонии.По данному факту следствием ОМВД России по Бабушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительным в общении с незнакомыми людьми, ни при каких условиях не совершать денежные переводы незнакомцам, не сообщать данные своих банковских счетов и карт. В случае, если вам звонят с просьбой совершить какие-либо действия с денежными средствами под любыми предлогами – незамедлительно прекращайте телефонный разговор и самостоятельно перезвоните в свою кредитную организацию и в полицию.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29