В результате противоправных действий она присвоила более 150 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном бывший судебный пристав признана судом виновной в присвоении денежных средств должников и злоупотреблении должностных полномочий. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, в течение 2017 года 42-летняя женщина, занимая должность заместителя начальника отдела судебных приставов Гусь-Хрустального района, присваивала денежные средства должников, которые должны быть ею внесены на счет для погашения задолженности. В результате противоправных действий она присвоила более 150 тысяч рублей.В 2019 году в отдел судебных приставов поступили два исполнительных листа кредитных организаций о взыскании с должностного лица суммы задолженности на суммы более 319 и 147 тысяч рублей. Женщина не приняла меры к регистрации исполнительных листов и возбуждению исполнительных производств.Суд приговорил бывшее должностное лицо к 4 годам лишения свободы условно, штрафу в размере 60 тысяч рублей и лишением права 2,5 года занимать определенные должности.