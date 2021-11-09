Юный пациент не получает урсодезоксифолиевую кислоту.

В Коврове ребенка-инвалида не обеспечили бесплатными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.В ходе проверки установлено, что по рекомендациям врачей Областной детской клинической больницы несовершеннолетнему необходима урсодезоксифолиевая кислота. Однако департамент здравоохранения Владимирской области, а также Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения не смогли приобрести для больного необходимые медикаменты.Прокурор обратился в суд с требованием выдать юному пациенту льготный препарат.Иск удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.