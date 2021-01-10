Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы торговых объектов и рынков, продающих пищевую продукцию. Новые правила начали действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальноминтернет-порталеправовой информации.Новые правила запрещают продажу продуктов с истекшим сроком годности - такая продукция должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от продукции, предназначенной для продажи. Запрещена продажа пищевых продуктов без сопроводительных документов, которая не соответствует органолептическим показателям и техрегламентам. Под действие запрета попадают негерметичные, деформированные консервы и банки, которые обладают признаками бомбажа и микробиологической порчи, позеленевшие клубни картофеля, повторно размороженная и замороженная продукция, яйца с загрязненной скорлупой и другими дефектами, утиные и гусиные яйца, а также бахчевые культуры по частям и с надрезами.В торговых объектах новыми правилами запрещается держать животных и птиц.Также в торговых объектах не допускаются: взвешивание продавцом на весах пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки, без упаковки; продажа яиц в отделах, реализующих не упакованную производителем пищевую продукцию, готовую к употреблению; упаковывание пищевой продукции под вакуумом.Согласно новым правилам, работники, занятые в хранении, перевозке и реализацией пищевой продукции, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Работники торговых объектов, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией, должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года.Отдельно установлены правила для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Так, реализация хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий на рынках должна осуществляться в упакованном виде. Торговые палатки, киоски, торговые павильоны и другие сооружения должны быть обеспечены раковинами для мытья рук. В нестационарных торговых объектах, реализующих непродовольственные товары и упакованную нескоропортящуюся пищевую продукцию, допускается использование кожных антисептиков. Кроме того, нестационарные торговые объекты, в том числе и при организации ярмарок, должны размешаться в местах, расположенных на расстоянии не более 100 метров от туалета.Фото: Pixabay