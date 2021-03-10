Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, вывели мужчину из подъезда, насильно посадили его в автомобиль и увезли в сторону кладбища...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции через службу «02» поступило сообщение от очевидца о том, что из подъезда дома на Осташковской улице трое неизвестных насильно вывели мужчину и посадили его в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий и при помощи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых на Широкой улице. Ими оказались жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет.Выяснилось, что незадолго до этого потерпевший договорился о встрече со своим знакомым. В назначенный день, зайдя в подъезд дома на Осташковской улице, мужчина обнаружил, что его знакомый пришел на встречу не один. Второй мужчина сообщил, что потерпевший должен ему денежные средства, и потребовал их вернуть, на что тот ответил отказом. Тогда злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, вывели мужчину из подъезда, насильно посадили в автомобиль и увезли в сторону кладбища. Находясь в салоне автомобиля, потерпевший по указанию злоумышленников перевел одному из них денежные средства в размере 5 тысяч рублей. После этого его высадили, а подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29