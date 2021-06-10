Поздно вечером 9 июня на улице Лермонтова во Владимире произошел пожар. В доме №34 на первом этаже загорелась квартира. 13 пожарных и 4 спецмашины прибыли на вызов. Огнеборцам удалось

Поздно вечером 9 июня на улице Лермонтова во Владимире произошел пожар. В доме №34 на первом этаже загорелась квартира. 13 пожарных и 4 спецмашины прибыли на вызов. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на 10 квадратных метрах, сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. При помощи дыхательных устройств из дома было спасено 3 человека. Никто не пострадал. Причину