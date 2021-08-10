Войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленник рассказал о якобы существующей у него болезни, на лечение которой нужны денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 37-летнего подозреваемого в краже денежных средств мошенническим путем», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник на одном из сайтов в сети Интернет познакомился с 37-летней жительницей Подмосковья. Спустя время они стали проживать вместе, и, войдя в доверие, мужчина рассказал о якобы существующей у него болезни, на лечение которой нужны денежные средства. Сославшись на проблемы с работой, он на протяжении нескольких месяцев получал от потерпевшей деньги на процедуры и лекарства, однако тратил их по своему усмотрению. Когда заявительница попросила его вернуть долг, злоумышленник не вернулся в квартиру и перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего из другого региона Российской Федерации.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18