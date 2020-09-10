На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч.10 сентября 2020 года лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в г. Владимире, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. Кольчугинском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6614 случаев заболевания (1145 сл. в г. Владимире, 943 сл. в Гусь-Хрустальном, 690 сл. в Петушинском, 628 сл. о. Муром, 580 сл. в Ковровском, 489 сл. в Александровском, 346 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 306 сл. в Юрьев-Польском, 221 сл. в Кольчугинском, 199 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 126 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 79 сл. в Гороховецком, 74 сл. в Селивановском, 69 сл. в г. Радужном).