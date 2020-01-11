На Украине появились в продаже продукты питания, этикетки которых носят провокационные названия и разжигают ненависть к жителям Донбасса. Соответствующим производством занялся бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук.

На Украине появились в продаже продукты питания, этикетки которых носят провокационные названия и разжигают ненависть к жителям Донбасса.Соответствующим производством занялся бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук. Фотографиями продукции он поделился в Facebook. Как сообщает "Украина.ру", консервы распространялись на рождественских ярмарках в Виннице, которые устроили ветераны АТО для сбора средств в помощь Вооруженным силам Украины. Этикетки обозначены названиями "Снегирь православный", "Смерть врагам", "Сепар луганский", "Память дедов", "Бессмертный полк". Также дизайн продукции дополняет черно-красный флаг Украинской повстанческой армии (запрещена в России). На одной из банок с компотом вовсе написано, что это кровь российских младенцев. Печенья провокаторы назвали "танками на Москву".Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook прокомментировал данную ситуацию. По его словам, это глумление над усопшими и призыв к людоедству. Политик отметил, что ему стыдно за своих соотечественников, а власти не обращают внимания на подобные провокации.