При возникновении опасной ситуации и угрозы для жизни незамедлительно обращайтесь по номерам 101 и 112.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории Владимирской области ожидается резкое похолодание. Прогнозируется снижение температуры воздуха до -28 градусов.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС и происшествий на объектах ЖКХ, энергоснабжения, на социально значимых объектах. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице. Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности в целях недопущения переохлаждения и обморожения.Чтобы избежать переохлаждения, гражданам рекомендуют одеваться многослойно, и в первую очередь держать в тепле ноги, для чего помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит также выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа. Также нужно избегать контактов голой кожи с металлом и отказаться от металлических украшений. Наконец, перед длительным выходом на улицу стоит плотно поесть.Наконец, спасатели напомнили, что алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но в действительности вызывает еще большую его потерю. В таком состоянии человек может не заметить признаков переохлаждения и обморожения.Также повышаются риски увеличения числа техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и печей. Аварийный режим работы электросети, использование неисправных устройств, отсутствие контроля за состоянием и работой печного оборудования – одни из основных причин возникновения пожаров в жилье.Главное управление МЧС России напоминает: соблюдайте технику безопасности при эксплуатации обогревательного оборудования! Не перегружайте сеть, не используйте неисправные и самодельные обогревательные приборы, не оставляйте детей без присмотра с работающими обогревателями и печами.При возникновении опасной ситуации и угрозы для жизни незамедлительно обращайтесь по номерам 101 и 112.