На эти цели федеральные власти выделили 2,3 млрд рублей.

Владимирский областной перинатальный центр начал проводить расширенный скрининг младенцев на наличие патологий. Обследование увеличено с 5 до 36 наследственных заболеваний.У доношенных новорожденных на вторые сутки, а у недоношенных на седьмой день берут кровь и отправляют образцы в московскую клинику. Анализы позволяют выявлять редкие патологии. Своевременное лечение позволяет избежать тяжёлых последствий, снизить летальность и количество случаев, когда малыши становятся инвалидами.На эти цели федеральные власти выделили 2,3 млрд рублей.