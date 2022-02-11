По состоянию на 11 февраля в медорганизациях региона действуют 2054 койки для пациентов с...

По состоянию на 11 февраля в медорганизациях региона действуют 2054 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 83,3 процента из них занято (1712), свободны 342 койки.85562 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 461 человек.За период наблюдения в области отмечено 3150 летальных случаев, за сутки – 5 человек.Напомним, за сутки во Владимирской области зафиксировано 2375 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы в тяжелом состоянии – 210 человек.Фото: https://pixabay.com/ru/