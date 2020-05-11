В подмосковном Красногорске сгорел частный хоспис. Есть погибшие и пострадавшие. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем

В подмосковном Красногорске сгорел частный хоспис. Сообщение о пожаре поступило на пульт около полуночи.В результате погибли и пострадали люди. В пресс-службе главы города рассказали: в момент происшествия в здании находились около 30 человек. Сейчас шестеро из них — в реанимации в Красногорской городской больнице, трое – в терапии.По информации местных властей, хоспис в здании размещался нелегально, по документам это обычный жилой дом. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем, сообщает телеканал "Россия 24".Как отмечается, в момент прибытия первого спасательного подразделения происходило задымление на втором этаже здания. Открытого горения не наблюдалось.На место инцидента прибыли следователи и криминалисты главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После тушения правоохранители приступят к осмотру места. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.