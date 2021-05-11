11.05.2021

2021-05-11 11:30:04

На Муромском шоссе в Судогде сгорел легковой автомобиль

Сегодня в Главное управление МЧС в 9-02 поступила информация о горящей легковой машине в Судогде, Муромская ул, д. 6. Но из-за позднего сообщения салон сгорел полностью. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются дознавателями МЧС.



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