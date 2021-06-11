Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия...

Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя.Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве