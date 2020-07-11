Злоумышленник через окно проник в офис и похитил оттуда мобильные телефоны...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи имущества из офиса организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Находясь на Тверской улице, оперативники обратили внимание, что с козырька цокольного этажа по водосточной трубе спускается неизвестный гражданин. Полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Им оказался 30-летний приезжий.Через некоторое время в полицию с заявлением обратился сотрудник туристического агентства, офис которого располагается в этом же доме. Он сообщил, что неизвестный через окно проник в офис и похитил оттуда мобильные телефоны.Полицейские по камерам видеонаблюдения обнаружили, что в помещении злоумышленник, понимая, что попадает под запись камер, прикрывается картонной папкой, а в некоторых местах передвигается ползком. Однако это не помешало установить факт попытки хищения им чужого имущества. У задержанного при личном досмотре изъяты похищенные телефоны, с которыми он попытался скрыться с места происшествия, но довести свой противоправный умысел до конца не смог.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60