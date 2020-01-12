Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова. Он принял алкоголь, передает РИА Новости. Пару привезли домой друзья. Баков направился спать и был разбужен сотрудниками полиции, которые прибыли на сигнал о том, что девушка выпала из окна.Пунтус известна сотрудничеством с различными модными брендами, а также тем, что приняла участие в клипе к песне "Зинаида" группы "На-На".