На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ. Пострадали пять человек.

На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ. Пострадали пять человек.По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел в цеху, где делают муку. В помещении выбило стекла, несущие конструкции не повреждены, пишет "Интерфакс".По информации РИА Новости, взрыв произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.Всех пострадавших отвезли в областной ожоговый центр. Об их состоянии ничего не сообщается.