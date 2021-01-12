В крупном ДТП на Новорижском шоссе с участием грузовика и военной колонны пострадал солдат-срочник из Владимирской области. Об этом 6 каналу сообщил источник из числа военных. Как нам стало

В крупном ДТП на Новорижском шоссе с участием грузовика и военной колонны пострадал солдат-срочник из Владимирской области. Об этом 6 каналу сообщил источник из числа военных. Как нам стало известно, 21-летнего солдата доставили вечером 11 января в 3-й Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении, его жизни ничего не угрожает. Молодой