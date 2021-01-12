В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями и резким понижением температуры во «Владимирэнерго» введен режим повышенной готовности.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятнымипогодными условиями и резким понижением температуры во «Владимирэнерго» введен режим повышенной готовности.Кроме того, установлен особый контроль за работой энергообъектов. К оперативному реагированию готовы 95 бригад в количестве 345 человек и 152 единицы техники. В распоряжении энергетиковнаходится 262 резервных источника электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электричества социально значимым объектам региона.Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220