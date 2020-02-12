После того, как один из лидеров атаки футбольной Барселоны уругваец Луис Суарес получил травму и выбыл до конца сезона, каталонцы ищут ему замену. Потенциальный контракт предложен бразильцу Виллиану Жозе из Реала Сосьедад. Но переговоры идут непросто.

После того, как один из лидеров атаки футбольной "Барселоны" уругваец Луис Суарес получил травму и выбыл до конца сезона, каталонцы ищут ему замену. Потенциальный контракт предложен бразильцу Виллиану Жозе из "Реала Сосьедад". Но переговоры идут непросто.Проблема в том, что в действующем контракте 28-летнего Виллиана прописаны весьма приличные отступные – 70 млн евро. "Барса", по сообщению издания Marca, пытается снизить эту цифру, но клуб из Сан-Себастьяна пока не идет навстречу конкурентам по испанской Ла Лиге.Бразильский нападающий, как считают эксперты, является приоритетом для "Барселоны": клуб при этом ожидает, когда в команду вернется Усман Дембеле, чтобы объявить о его пятимесячном отсутствии. В этом случае каталонцы получат разрешение на трансфер внутри Испании вне трансферного "окна".При этом "Барса" готова закрыть сделку в течение семи дней, но если она сорвется, то в качестве альтернативы рассматриваются еще несколько игроков: Лукас Перес ("Алавес"), Луис Суарес Чаррис ("Сарагоса") и Лорен Морон ("Бетис").