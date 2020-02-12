На протяжении полугода сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников. Свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 245 слушателей.На протяжении полугода сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, приобрели практические навыки в применении табельного оружия, приемов рукопашного боя.Слушатели проходили обучение по программам профессиональной подготовки лиц младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности «Полицейский патрульно-постовой службы», а также лиц среднего и старшего начальствующего составов органов внутренних дел, принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности сотрудников подразделений по обеспечению охраны общественного порядка.«Сегодня коллектив столичной полиции принимает в свои ряды молодых сотрудников полиции. Уже в ближайшее время вы приступите к исполнению своих служебных обязанностей. На вас лежит ответственность перед гражданами за обеспечение образцового порядка в столице», - отметил, выступая перед слушателями, начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков, а также поблагодарил руководящий состав Центра за проделанную работу.В ходе мероприятия за добросовестное отношение к учёбе, высокую личную ответственность и дисциплинированность выпускники были поощрены ведомственными благодарностями и грамотами.Начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов пожелал слушателям успешной службы и совершенствования профессионального мастерства.По завершению торжественной части мероприятия для выпускников подготовили показательную программу, в рамках которой слушатели продемонстрировали элементы специальной подготовки, а также состоялось выступление вокального ансамбля Центра профессиональной подготовки столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве