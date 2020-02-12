Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем своей администрации помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем своей администрации помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака.Занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Андрей Богдан подал заявление об отставке и был уволен, передает ТАСС.Ранее украинские СМИ сообщали, что между Богданом и Ермаком давно существует взаимная неприязнь, которая в последнее время достигла своего апогея.Андрей Ермак занимался международными отношениями в офисе президента Украины с июля 2019 года. В частности, он участвовал в переговорах по вопросу обмена пленными, а также являлся представителем Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция).